В 2021 году подорожает проезд в московском транспорте по карте «Тройка»

В Москве стоимость одной поездки в общественном транспорте с 2021 году увеличится на два рубля и составит 42 рубля. Об этом сообщает ТАСС.

«Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») и наземном транспорте по карте «Тройка» (билет «Кошелек») изменится на два рубля [и возрастет] до 42 рублей, при оплате банковской картой — также на два рубля, [составит] 46 рублей вместо 44 рублей», — заявили в московском департаменте транспорта.

Билет «Единый» на одну поездку будет стоить 60 рублей вместо 57 рублей, на две — 120 рублей вместо 114 рублей. В департаменте отметили, что эти билеты в основном востребованы у людей, которые редко пользуются общественным транспортом.

Самый популярный проездной в московском транспорте — на 30 дней. Его цена тоже повысится — на 1,3 рубля за одну поездку.

Стоимость безлимитных билетов для проезда в общественном транспорте столицы на 90 и 365 дней в следующем году останется прежней. Все изменения цен можно посмотреть ниже.