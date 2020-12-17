Ларс фон Триер снимет третий сезон своего хоррор-сериала 90-х «Королевство»

Ларс фон Триер снимет третий сезон сериала «Королевство», который станет заключительным для шоу, начатого режиссером в 1990-х годах. Продолжение будет состоять из пяти эпизодов, а его премьера запланирована на 2022 год, сообщает Deadline.

Первые два сезона «Королевства» выходили с 1994 по 1997 год. Изначально сериал должен был состоять из трех сезонов, но тогда фон Триеру так и не удалось его завершить. Причин этому было несколько, в том числе смерть ключевых актеров Эрнста-Хуго Ерегорда и Кирстен Рольффес.

Действие оригинального сериала разворачивается в Королевском госпитале Копенгагена. Это больница, расположенная на старом болоте, где происходят странные вещи: персонал слышит призрак убитой девочки, один из профессоров сходит с ума на почве исследования раковых опухолей, а женщина-нейрохирург беременеет от привидения.

Подробности сюжета третьего сезона не раскрываются. Известно только, что в продолжении появятся как старые герои, так и новые. Ожидается, что финал будет исследовать нераскрытые истории о больнице, а также разожжет старые конфликты между шведами и датчанами.

Производством третьего сезона займется студия фон Триера Zentropa. Вместе с режиссером сценарий к нему написал автор первых двух сезонов Нильс Версель.