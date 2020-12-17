Лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл снимет фильм на русском языке

Французский писатель Джонатан Литтелл, лауреат Гонкуровской премии за роман «Благоволительницы», выступит режиссером и сценаристом фильма на русском языке. Производством картины займется российская кинокомпания Hype Film в сотрудничестве с французской студией Veilleur de Nuit и немецкой Senator, пишет «Медуза».

Для Литтелла это будет режиссерский дебют в полнометражном игровом кино. Съемки начнутся в 2021 году, название и сюжет картины Hype Film не раскрывает.

Литтелл уже выступал в роли режиссера: в 2016 году вышел его документальный фильм «Неправильные элементы», а в 2019-м — короткометражка «Коронация». Полнометражных картин писатель до этого не снимал.

Джонатан Литтелл — потомок евреев, которые эмигрировали из России в США в конце XIX века. У писателя два гражданства — США и Франции. Наиболее известен он романом «Благоволительницы», который написан в форме монолога бывшего офицера СС Максимилиана Ауэ, в деталях рассказывающего о своем нацистском прошлом.

В 2009 году Литтелл совершил поездку в Чечню, по результатам которой написал книгу «Чечня. Год третий». В ней автор исследовал режим, созданный в республике Рамзаном Кадыровым.