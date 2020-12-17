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Москвичка сломала спину, выпав из окна. Ее не лечили месяц, приравняв падение к суициду

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:56

Жительница Москвы Алина Филиппова рассказала о том, как целый месяц не получала необходимую помощь после того, как сломала спину в двух местах и лодыжку, выпав из окна. Об этом она написала у себя в инстаграме.

Девушка рассказала, что после падения провела 10 дней в реанимации, находясь в аффективном состоянии, после чего приглашенный психиатр сказал перевести ее в психо-соматическое отделение больницы им. Н.И. Пирогова.

«Любое падение с этажа выше первого приравнивается к суициду. Там я провела еще 10 дней — 10 драгоценных дней, которые пригодились бы мне, не теряй я времени в отделении, в котором мне запрещали связываться с близкими», — написала Филиппова.

МРТ спины девушке сделали на 17-й день после падения, а на 20-й предложили сделать операцию, однако Филиппова подписала отказ.

«Пришел хирург и сказал: давайте резать вашу спину и ввинчивать туда шурупы, иначе вы будете инвалидом. <…> Мне было невыносимо страшно. Мне сказали: «Значит, пишете отказ?» и пододвинули бумагу», — описала это девушка.

После этого ей пообещали, что выпустят из больницы, однако не выпустили: за Филипповой приехала медицинская бригада и увезла в психиатрическую больницу, где девушка провела еще 11 дней. По ее словам, там она постоянно испытывала сильную боль в спине, но старалась лежать на койке, чтобы не навредить сломанному позвоночнику еще больше.

«Спина болела так, что я с криками переворачивалась на койке. <…> Итого прошел месяц без помощи моему позвоночнику. Месяц без связи с кем‑либо, без телефона», — рассказывает Филиппова.

Когда девушку все-таки выписали из психиатрической лечебницы, у нее была температура 38 градусов. Через два дня ей снова понадобилась госпитализация — Филиппову привезли в 17-ю Солнцевскую больницу. У Филипповой развился абсцесс «из‑за неправильно поставленного в психиатрической лечебнице укола», ей сделали срочную операцию. В больнице девушка провела еще 7 дней.

Филиппова впала в сильную депрессию. Помогли друзья: они нашли ей хорошего психиатра и нейрохирургов.

«Психиатр прописал мне таблетки от боли. До этого ни один врач ни в одной больнице этого не делал. Они не действуют особо, но теперь я могу говорить с людьми», — пишет она.

Сейчас девушка собирает деньги на лечение позвоночника (чеки из больниц и реквизиты есть в посте). С момента падения из окна прошло уже полтора месяца.

«Сегодня в Бурденко мне сказали, что есть лучший шанс сделать меня прежней — операция, при которой мне в сломанные позвонки зальют цемент, очень дорогой цемент. Надежда есть, и она стоит полмиллиона рублей», — заявила девушка.

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