Из‑за коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес

На 62-м году жизни умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом пишет РИА «Новости».

Его друг — бизнесмен Павел Фукс — сообщил, что последствия коронавируса дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов.

В октябре Кернес был переизбран мэром Харькова третий раз (до этого он избирался в 2010 и 2015 годах). О том, что он заразился коронавирусом, стало известно в сентябре. Градоначальник лечился в берлинской клинике Charite.

В 2014 году политик пережил покушение. После курса реабилитации Кернес вернулся в Харьков и продолжил исполнять обязанности главы города, но из‑заполученных травм с того времени передвигался в инвалидной коляске.