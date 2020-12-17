«Это хороший урок»: Владимир Путин прокомментировал скандал со слитым интимным видео Артема Дзюбы

Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал ситуацию со слитым в сеть интимным видео футболиста Артема Дзюбы. Вопрос задала журналистка «Матч ТВ» Ольга Богословская.

«Пускай он сам разбирается со своими связями, со своими делами. Влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества. Ясно, что это всегда будет, для него, как публичного человека, это было неизбежно. Это хороший урок, имейте это в виду», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что такие инциденты не должны отражаться на профессиональной деятельности. По его словам, сам он это видео не смотрел.