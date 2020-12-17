«Это хороший урок»: Владимир Путин прокомментировал скандал со слитым интимным видео Артема Дзюбы

Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал ситуацию со слитым в сеть интимным видео футболиста Артема Дзюбы. Вопрос задала журналистка «Матч ТВ» Ольга Богословская.
«Пускай он сам разбирается со своими связями, со своими делами. Влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества. Ясно, что это всегда будет, для него, как публичного человека, это было неизбежно. Это хороший урок, имейте это в виду», — сказал Путин.
При этом президент отметил, что такие инциденты не должны отражаться на профессиональной деятельности. По его словам, сам он это видео не смотрел.
В начале ноября в соцсетях появилось слитое интимное видео Артема Дзюбы. После утечки ролика и матча с «Краснодаром», на котором футболиста встретили свистом, он выпустил видеообращение, в котором заявил, что «как в аду побывал». «В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в такую трудную минуту», — сказал Дзюба.
На фоне скандала главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил футболиста от ноябрьских матчей. При этом Дзюба остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки. Позже капитанскую повязку вернули.
Дзюбу поддержали пилоты «Победы», пролетевшие по траектории, похожей на пенис. Из‑за этого генеральный директор авиакомпании получил строгий выговор, а его заместитель был уволен.