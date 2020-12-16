С 2 по 10 января 2021 года в лектории музея «Гараж» пройдут показы кинопрограммы «Продолжение экскурсии». Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.

Программу подготовила команда Garage Screen. В нее вошли фильмы, где реальные произведения искусства играют важную роль для драматургии, — они становятся импульсом для действия героев, условием любовной интриги или дружбы, выступают как ежедневный труд, терапевтический опыт или неотъемлемая часть жизни.

В лектории покажут:

«Все работы Вермеера в Нью-Йорке» Джона Джоста, в которой картины великого фламандца выступают связующим звеном между производством капитала и свободой творчества.

Джона Джоста, в которой картины великого фламандца выступают связующим звеном между производством капитала и свободой творчества. «Музейные часы» Джема Коэна, где пространство музея становится, пожалуй, единственной утопией, доступной современному человеку.

Джема Коэна, где пространство музея становится, пожалуй, единственной утопией, доступной современному человеку. «То, что на расстоянии напоминает другое» Джессики Сары Ринланд — поэтический иммерсивный фильм, рассказывающий о скрытом от публики труде реставраторов.

Джессики Сары Ринланд — поэтический иммерсивный фильм, рассказывающий о скрытом от публики труде реставраторов. «Красную спину» Антуана Барро, искусство в которой — источник не только красоты, но и ужаса, соблазнительного и вдохновляющего.

Антуана Барро, искусство в которой — источник не только красоты, но и ужаса, соблазнительного и вдохновляющего. «Дети Айседоры» Дамьена Манивеля, где личная история и танец американской танцовщицы влияют спустя десятилетия на работу и будни современных артисток.

Дамьена Манивеля, где личная история и танец американской танцовщицы влияют спустя десятилетия на работу и будни современных артисток. «Полет красного шара» Хоу Сяосяня, в котором искусство растворено в повседневности.

Хоу Сяосяня, в котором искусство растворено в повседневности. «Идеальный день Карла» Риркрита Тиравании, показывающий, как обыденные и непроизвольные действия осуществляются в виде отточенного перформанса.

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно здесь.

«В каком‑то смысле музеи, как и другие места, в которых происходит непосредственная встреча искусства и человека, работают и остаются открытыми всегда. Они находят свое продолжение и воплощение в повседневности, в устройстве общества, в драматургии человеческих отношений и связей», — отметил куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский.