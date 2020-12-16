С 2 по 10 января 2021 года в лектории музея «Гараж» пройдут показы кинопрограммы «Продолжение экскурсии». Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.
Программу подготовила команда Garage Screen. В нее вошли фильмы, где реальные произведения искусства играют важную роль для драматургии, — они становятся импульсом для действия героев, условием любовной интриги или дружбы, выступают как ежедневный труд, терапевтический опыт или неотъемлемая часть жизни.
В лектории покажут:
- «Все работы Вермеера в Нью-Йорке» Джона Джоста, в которой картины великого фламандца выступают связующим звеном между производством капитала и свободой творчества.
- «Музейные часы» Джема Коэна, где пространство музея становится, пожалуй, единственной утопией, доступной современному человеку.
- «То, что на расстоянии напоминает другое» Джессики Сары Ринланд — поэтический иммерсивный фильм, рассказывающий о скрытом от публики труде реставраторов.
- «Красную спину» Антуана Барро, искусство в которой — источник не только красоты, но и ужаса, соблазнительного и вдохновляющего.
- «Дети Айседоры» Дамьена Манивеля, где личная история и танец американской танцовщицы влияют спустя десятилетия на работу и будни современных артисток.
- «Полет красного шара» Хоу Сяосяня, в котором искусство растворено в повседневности.
- «Идеальный день Карла» Риркрита Тиравании, показывающий, как обыденные и непроизвольные действия осуществляются в виде отточенного перформанса.
Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно здесь.
«В каком‑то смысле музеи, как и другие места, в которых происходит непосредственная встреча искусства и человека, работают и остаются открытыми всегда. Они находят свое продолжение и воплощение в повседневности, в устройстве общества, в драматургии человеческих отношений и связей», — отметил куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский.