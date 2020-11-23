Лукашенко предали анафеме, толстую гусыню спасли из пруда и другие новости дня

В России за сутки выявили 25 173 случая коронавируса — новый рекорд. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 2 114 502, из них скончались 36 540 человек.

За семь месяцев пандемии в России умерли на 120 тыс. человек больше, чем обычно. Это в шесть раз превышает официальные цифры по смертям от COVID-19.

Дагестанского полковника полиции Гази Исаева обвинили в пособничестве террористам, взорвавшим бомбы в 2010 году в московском метро. Тогда теракты унесли жизни нескольких десятков человек.

Власти Хабаровска оценили охрану Михаила Дегтярева в 33 млн рублей, но он остался недоволен и отменил тендер. Тем временем почти половина депутатов местной думы вышла из ЛДПР в знак несогласия с партией.

Теннисист Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. Он — второй в истории россиянин, кто сделал это.

Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме Александра Лукашенко. Его назвали «диктатором, убийцей и мучителем белорусского народа».

Умер сооснователь флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. У него был боковой амиотрофический склероз.

От Москвы до Петербурга можно будет добраться за 2 часа по высокоскоростной железной дороге. Это в два раза быстрее, чем сейчас «Сапсаном».

Оксфордский словарь объявил сразу несколько слов 2020 года. Среди них — «коронавирус», «локдаун», «лесной пожар» и прилагательное «белорусский».

На Лебедянском пруду в Москве спасли толстую гусыню. Она замерзала в водоеме и не могла взлететь.

Валерия Гай Германика снимет сериал о маньяке из Хакасии для американского стрим-сервиса Topic. Производством займется компания «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского.

Netflix показал трейлер «Ведьмака» в рождественском стиле. В нем Геральт пытается сбежать не от предназначения, а от приближающихся новогодних каникул.

«ЛСП» выпустил клип на песню «Бинокль» из своего недавнего альбома. M’Dee снял ролик на трек «До завтра», который попадет на его новую пластинку.

Slava Marlow и Юрий Музыченко сразились на общероссийском турнире для геймеров от Xbox и Pringles. Мероприятие продлится до 28 ноября.