перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СКР возбудил уголовное дело против Уктусского пансионата, где стерилизовали пациенток 21:54
Max Korzh/YouTube Силовики, БЧБ-флаги и толпы на улицах Минска в клипе «Ее виной» Макса Коржа
Силовики, БЧБ-флаги и толпы на улицах Минска в клипе «Ее виной» Макса Коржа 21:25
В Израиле появился сервис «Яндекс.Лавка». Там он называется Deli by Yango 21:24
Осень в Москве станет самой теплой за 140 лет наблюдений 21:08
Лукашенко предали анафеме, толстую гусыню спасли из пруда и другие новости дня 20:57 Дайджест
В Петербурге студентам разрешили покидать общежитие, только чтобы купить продукты 20:52
William Moreland/Unsplash В Нидерландах убили около 190 тысяч кур и цыплят из‑за вспышки птичьего гриппа
В Нидерландах убили около 190 тысяч кур и цыплят из‑за вспышки птичьего гриппа 20:32
Кубанский блогер получил четыре года колонии за пост о взрыве в здании ФСБ 20:01
В Евпатории до конца года не будет горячей воды. Власти решили экономить 19:35
Суд оставил без движения иск Навального к Пескову из‑за недостатков. Их еще можно устранить 19:08
Netflix выпустил трейлер «Ведьмака» в рождественском стиле 18:41
Cezar Sampaio/Unsplash Spotify составит еженедельные чарты альбомов и треков
Spotify составит еженедельные чарты альбомов и треков 18:26
Студенты МГУ победили на международном конкурсе с проектом по борьбе с вирусом гепатита C 18:13
Китай призвал создать глобальную систему QR-кодов для путешественников 18:08
Олег «ЛСП» сходит с ума в клипе «Бинокль» 17:52
Тейлор Свифт получила главную награду American Music Awards 2020 17:30
PxHere Россияне назвали города с лучшими и худшими дорогами. На первом месте — Тюмень
Россияне назвали города с лучшими и худшими дорогами. На первом месте — Тюмень 17:02
Дагестанского полковника полиции обвинили в причастности к терактам 2010 года в московском метро Обновлено в 17:00
Венесуэла сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией 16:54
Slava Marlow и Юрий Музыченко сразились на общероссийском турнире для геймеров от Xbox и Pringles 16:50
Отключить рекламу
Дайджест

Лукашенко предали анафеме, толстую гусыню спасли из пруда и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:57

В России за сутки выявили 25 173 случая коронавируса — новый рекорд. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 2 114 502, из них скончались 36 540 человек.

За семь месяцев пандемии в России умерли на 120 тыс. человек больше, чем обычно. Это в шесть раз превышает официальные цифры по смертям от COVID-19.

Дагестанского полковника полиции Гази Исаева обвинили в пособничестве террористам, взорвавшим бомбы в 2010 году в московском метро. Тогда теракты унесли жизни нескольких десятков человек.

Власти Хабаровска оценили охрану Михаила Дегтярева в 33 млн рублей, но он остался недоволен и отменил тендер. Тем временем почти половина депутатов местной думы вышла из ЛДПР в знак несогласия с партией.

Теннисист Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. Он — второй в истории россиянин, кто сделал это.

Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме Александра Лукашенко. Его назвали «диктатором, убийцей и мучителем белорусского народа».

Умер сооснователь флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. У него был боковой амиотрофический склероз.

От Москвы до Петербурга можно будет добраться за 2 часа по высокоскоростной железной дороге. Это в два раза быстрее, чем сейчас «Сапсаном».

Оксфордский словарь объявил сразу несколько слов 2020 года. Среди них — «коронавирус», «локдаун», «лесной пожар» и прилагательное «белорусский».

На Лебедянском пруду в Москве спасли толстую гусыню. Она замерзала в водоеме и не могла взлететь.

Валерия Гай Германика снимет сериал о маньяке из Хакасии для американского стрим-сервиса Topic. Производством займется компания «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского.

Netflix показал трейлер «Ведьмака» в рождественском стиле. В нем Геральт пытается сбежать не от предназначения, а от приближающихся новогодних каникул.

«ЛСП» выпустил клип на песню «Бинокль» из своего недавнего альбома. M’Dee снял ролик на трек «До завтра», который попадет на его новую пластинку.

Slava Marlow и Юрий Музыченко сразились на общероссийском турнире для геймеров от Xbox и Pringles. Мероприятие продлится до 28 ноября.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга

Другие материалы по темам

Теги
ЛДПР
РПЦ
Netflix
Люди
Михаил Дегтярев
Александр Лукашенко
Даниил Медведев
Патрик Куинн
Александр Роднянский
Юрий Музыченко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить