Почти половина депутатов хабаровской Думы вышли из ЛДПР. В знак несогласия с партией

В городской думе Хабаровска 17 депутатов, включая спикера парламента Михаила Сидорова, вышли из состава партии ЛДПР. Об этом пишет «Интерфакс».

Как уточнил Сидоров, парламентарии оказались не согласны с политикой регионального отделения партии. Это подтвердил другой депутат Александр Каян.

«У нас расходятся наши внутренние убеждения, те посылы, с которыми мы шли в муниципальный парламент. То мнение от оппозиции, с которым мы шли говорить с избирателями, и это мнение расходится с политикой регионального отделения», — отметил Сидоров.

Сидоров уточнил, что депутаты «не идут на конфронтацию с исполнительной властью» Хабаровского края или самого города. Он заявил, что парламентарии намереваются «продолжать деятельность в рамках конструктива», а выход депутатов на работе гордумы не отразится.

«Дума будет работать, как и раньше. Единственное, что депутаты, которые вышли из партии, они не будут подчиняться фракции ЛДПР и тем задачам, которые обозначает фракция», — сказал Сидоров.

В хабаровской гордуме 35 депутатов, у ЛДПР там абсолютное большинство мест: в 2019 году в парламент вошли 34 депутата от ЛДПР и один от «Справедливой России». После ухода 17 парламентариев ЛДПР лишится абсолютного большинства.

Членами ЛДПР являются бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный летом, и назначенный в июле на его место Михаил Дегтярев. Его назначение на пост почти сразу ознаменовалось скандалами.