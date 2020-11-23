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Избыточная смертность в России в шесть раз выше официальных цифр по смертям от COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 16:02

Официальная статистика оперативного штаба о смертях от COVID-19 в несколько раз ниже показателей избыточной смертности, выяснила «Медиазона».

Журналисты сравнили данные оперштаба с апреля по октябрь с данными Росстата и загсов за этот период. Оказалось, что в течение семи месяцев пандемии в России умерли на 120 тыс. человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет.

Сам Росстат считает, что от коронавируса в апреле–октябре от COVID-19 умерли 55,6 тыс. человек. Цифры оперштаба значительно ниже — 20,6 тыс. смертей.

Как пояснил демограф Алексей Ракша, не все избыточные смерти непосредственно связаны с коронавирусом — многие вызваны перегруженностью системы здравоохранения. «Заняты срочные службы — у кого‑то инфаркт, у кого‑то что‑то еще. Откладываются плановые операции», — пояснил он.

При этом регионы по-разному признают смерти, связанные с пандемией. К примеру, в Магаданской области, Коми, Петербурге, Москве, Подмосковье и Тыве почти вся избыточная смертность признана коронавирусной. А в Башкирии, Липецкой и Ленинградской областях, а также Чечне и Дагестане избыточная смертность официально никак не объясняется.

По данным оперштаба, в России число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2 114 502. Из них более 1,61 млн выздоровели, свыше 36,5 тыс. умерли.

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