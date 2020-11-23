На Лебедянском пруду в Москве спасли толстую гусыню. Она замерзала в водоеме и не могла взлететь

Добровольцы «Спасрезерва» спасли толстую гусыню на Лебедянском пруду в Москве. Об этом сообщает новостное агентство «Москва».
Раньше гусыня была домашней, но позже оказалась на улице на попечении местных жителей. Упитанная птица не могла летать и плохо ходила, большую часть времени проводя в воде. С наступлением холодов она оказалась посреди замерзающего водоема, рискуя стать обедом для бродячих собак.
Местные жители, подкармливающие птицу, озаботились ее судьбой и вызвали спасателей. Приехав на место, старший смены «Спасрезерва» облачился в гидрокостюм и прошел по неглубокому водоему. Гусыню поймали сачком, а затем отдали жителям близлежащих домов. Они пообещали заботиться о птице.
С наступлением холодов в Москву на зимовку прилетает множество видов птиц. Из тундры летит пуночка, из лесотундры чечетка, из тайги свиристель и клест-еловик. В отличие от толстой гусыни, в большинстве случаев они сами способны найти пропитание.
Специалисты советуют кормить птиц только при низкой температуре (когда снег долгое время не тает) или при перепаде температур (когда образуется наледь). Необоснованная подкормка может притупить природные инстинкты диких птиц и поставить их в зависимость от человека.