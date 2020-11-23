На Лебедянском пруду в Москве спасли толстую гусыню. Она замерзала в водоеме и не могла взлететь

Добровольцы «Спасрезерва» спасли толстую гусыню на Лебедянском пруду в Москве. Об этом сообщает новостное агентство «Москва».

Раньше гусыня была домашней, но позже оказалась на улице на попечении местных жителей. Упитанная птица не могла летать и плохо ходила, большую часть времени проводя в воде. С наступлением холодов она оказалась посреди замерзающего водоема, рискуя стать обедом для бродячих собак.

Местные жители, подкармливающие птицу, озаботились ее судьбой и вызвали спасателей. Приехав на место, старший смены «Спасрезерва» облачился в гидрокостюм и прошел по неглубокому водоему. Гусыню поймали сачком, а затем отдали жителям близлежащих домов. Они пообещали заботиться о птице.