От Москвы до Петербурга можно будет добраться за 2 часа по высокоскоростной железной дороге

Гендиректор РЖД Олег Белозеров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным поучаствовал в открытии станции «Ховрино». Станция будет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом, пишет РИА «Новости».

Путь от столицы до Петербурга по ВСМ займет 2 часа, заявил Белозеров. Это в два раза быстрее, чем занимает сегодня у «Сапсана». Линию гендиректор РЖД назвал новым «диаметром» для части России.

«Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка 2 часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое «новое метро» появится в Москве», — отметил Белозеров.

Станция «Ховрино» станет крупным транспортным хабом и «интермодальной станцией». По словам Белозерова, она будет выполнять различные функции: от связи между районами города до связи между разными видами транспорта.

Ориентировочная стоимость ВСМ между Москвой и Петербургом, согласно РЖД, составляет 1,5 трлн рублей. Создание дороги одобрил в 2019 году Владимир Путин. На сегодняшний день в России нет подобных дорог. Высокоскоростной может считаться железная дорога, по которой ездят поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час.