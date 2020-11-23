Хабаровские власти оценили охрану Дегтярева в 33 млн рублей. Он остался недоволен и отменил тендер

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил тендер на собственную охрану суммой в 33 млн рублей. Об этом он заявил на совещании, видео с которого опубликовано в его официальном телеграм-канале.

Как уточнил Дегтярев, конкурс объявили, когда он сам находился в командировке в Москве, а затем ездил по поселкам Байкало-Амурской магистрали. Политику не понравилось, что его охрану оценили так высоко, а защищать его должны семь человек. Дегтярев распорядился отменить конкурс.

«За это время был объявлен конкурс на охрану мне на 33 млн рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде», — заявил он.

Внимание на госзакупку, по которой тендер на охрану Дегтярева оценили в 33 млн рублей, обратили внимание «Открытые медиа» 12 ноября. Посмотреть закупку можно здесь. Из ее документации следует, что за работу семи телохранителей власти готовы были заплатить до 33,1 миллиона рублей в 2021 году. Итоги конкурса хотели подвести 10 декабря.

Сам Дегтярев ранее заявлял, что не чувствует себя в безопасности и получает угрозы. Поэтому он решил вводить усиленные меры безопасности: например, в приемной врио губернатора в конце октября установили металлодетектор.

Член партии ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края в июле. Раньше он никак не был связан с краем. Его назначение на пост почти сразу ознаменовалось скандалами.