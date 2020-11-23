«Диктатор и убийца»: Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме Лукашенко

В сообщении Логина Лукашенко назван «диктатором, убийцей и мучителем белорусского народа». Согласно тексту обращения священника, по приказу «одержимого дьяволом» Лукашенко в Беларуси убивают и издеваются над людьми.

Глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин предал анафеме Александра Лукашенко. Он зачитал послание об этом во время службы в соборе Святого Кирилла Туровского в Торонто.

«Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах Минска и других городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, лежащую в основе нарушения Заповедей Божьих, разрушая мемориалы», — заявил глава Белорусской автокефальной православной церкви.

Он отметил, что насилие в Беларуси происходит при поддержке «восточного соседа, который называет себя «православным» и «старшим братом» — здесь, очевидно, имеется в виду Россия. По словам архиепископа, борьбу белорусов за свободу «поддерживает весь цивилизованный мир».

Священник заявил, что Лукашенко предан анафеме, «хоть и носит христианское имя и принадлежит к православной церкви». Лукашенко запретили участвовать в православных таинствах и участвовать в православных богослужениях и молитвах.

«Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вы будете прокляты потомками в земной жизни, и попадете в ад в небесной жизни», — говорится в обращении.

Архиепископ отметил, что церковь молится за здоровье раненых и пленных, а также за упокоение душ убитых демонстрантов. «Наш враг — дьявол», — говорится в заявлении.

Белорусская автокефальная православная церковь не признается каноническими христианскими организациями. Она может получить официальный статус от Константинополя только, если ее признают белорусские власти (они этого не делают). БАПЦ имеет приходы в Беларуси, а также в США, Канаде, Австралии и Великобритании.