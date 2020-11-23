M’Dee выпустил клип на песню «До завтра»

21-летний хип-хоп-исполнитель и продюсер из Казахстана M’Dee (настоящее имя Мади Токтаров) выпустил клип на песню «До завтра», которая войдет в его новый альбома «San Junipero». Посмотреть ролик можно на ютьюбе.
Режиссером видео выступил Константин Кучин.
Сам альбом выйдет 27 ноября на лейбле Musica36. Он вдохновлен сериалом «Черное зеркало», одна из серий которого и дала ему название. Сан-Джуниперо — вымышленный город, в котором «каждый день как выходной, жизнь идет несуетливо».
«Именно такое настроение мне и хотелось отобразить в музыке. Я взял в руки гитару и написал треки, которые сам бы хотел слушать у себя в плейлисте. Попытался отобразить свое видение поп-музыки на данный момент», — рассказал музыкант Apple Music.
В прошлом декабре M’Dee выпустил второй полноценный альбом «Феромон». На фитах его коллеги по лейблу — 104 и Скриптонит.