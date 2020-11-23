M’Dee выпустил клип на песню «До завтра»

21-летний хип-хоп-исполнитель и продюсер из Казахстана M’Dee (настоящее имя Мади Токтаров) выпустил клип на песню «До завтра», которая войдет в его новый альбома «San Junipero». Посмотреть ролик можно на ютьюбе .

Сам альбом выйдет 27 ноября на лейбле Musica36. Он вдохновлен сериалом «Черное зеркало», одна из серий которого и дала ему название. Сан-Джуниперо — вымышленный город, в котором «каждый день как выходной, жизнь идет несуетливо».

«Именно такое настроение мне и хотелось отобразить в музыке. Я взял в руки гитару и написал треки, которые сам бы хотел слушать у себя в плейлисте. Попытался отобразить свое видение поп-музыки на данный момент», — рассказал музыкант Apple Music.

В прошлом декабре M’Dee выпустил второй полноценный альбом «Феромон». На фитах его коллеги по лейблу — 104 и Скриптонит.