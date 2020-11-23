Netflix выпустил трейлер «Ведьмака» в рождественском стиле

В трейлере Геральт пытается сбежать не от судьбы, а от приближающихся новогодних каникул. Несмотря на праздничную атмосферу видео, методы у героя остаются по-прежнему кровавыми.

Netflix к Рождеству выпустил новый трейлер «Ведьмака». По сути, это нарезка кадров из первого сезона сериала, украшенная праздничными атрибутами вроде снега, гирлянд, подарков и колпаков Санты.

Второй сезон «Ведьмака» должен выйти в 2021 году — точная дата выхода пока не сообщается. В начале ноября съемки прервали из‑за коронавируса у съемочной группы.

Актерский состав второго сезона «Ведьмака» Netflix объявил в феврале. К съемкам сериала присоединились семеро актеров. Ведьмаков Ламберта и Эскеля сыграют актеры Пол Булльон и Ту Эрстед Расмуссен, а Кристофер Хивью исполнит роль полумедведя-полульва Нивеллена. Континент, на котором происходят события, во втором сезоне станет больше.