Оксфордский словарь английского языка не смог выделить только одно главное слово 2020 года. Вместо этого ученые опубликовали целый ряд понятий, наиболее полно описывающих прожитое время. Об этом сообщается на официальном сайте словаря.

«Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом», — говорится в заявлении.

Лингвисты разместили слова в календаре уходящего года, отметив самые упоминаемые в зависимости от того или иного события. Например, одним из слов августа стало прилагательное «белорусский» в связи с переизбранием Александра Лукашенко.

Весной в списке слов и выражений оказалось несколько понятий, относящихся к пандемии коронавируса. В их числе — «коронавирус», «локдаун», «социальная дистанция», «социальная изоляция» и другие.

Кроме того, ученые выделили группу слов о климате и окружающей среде: «лесной пожар», «климат», net zero («нулевой», в значении «нулевое потребление энергии»), а также слова «импичмент», vote-by-mail («голосование по почте»), Black Lives Matter.

10 ноября слово года объявил словарь Collins. Им стал «локдаун». Создатели словаря считают, что его социальные последствия более значимы, чем сам коронавирус.

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