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Оксфордский словарь объявил сразу несколько слов 2020 года. Среди них — прилагательное «белорусский»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:49

Оксфордский словарь английского языка не смог выделить только одно главное слово 2020 года. Вместо этого ученые опубликовали целый ряд понятий, наиболее полно описывающих прожитое время. Об этом сообщается на официальном сайте словаря.

«Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом», — говорится в заявлении.

Лингвисты разместили слова в календаре уходящего года, отметив самые упоминаемые в зависимости от того или иного события. Например, одним из слов августа стало прилагательное «белорусский» в связи с переизбранием Александра Лукашенко.

Весной в списке слов и выражений оказалось несколько понятий, относящихся к пандемии коронавируса. В их числе — «коронавирус», «локдаун», «социальная дистанция», «социальная изоляция» и другие.

Кроме того, ученые выделили группу слов о климате и окружающей среде: «лесной пожар», «климат», net zero («нулевой», в значении «нулевое потребление энергии»), а также слова «импичмент», vote-by-mail («голосование по почте»), Black Lives Matter.

10 ноября слово года объявил словарь Collins. Им стал «локдаун». Создатели словаря считают, что его социальные последствия более значимы, чем сам коронавирус.

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предлагает пользователям первыми увидеть спортивную драму с Александром Петровым — «Стрельцов».

К 20-ти годам у него есть все, о чем можно мечтать: талант, слава, любовь. Эдуард Стрельцов — восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна ждет от него победных голов на Чемпионате мира в Швеции. Эдик Стрельцов должен бросить вызов самому Пеле… Но за два дня до отъезда в жизни футболиста происходит катастрофа. Его судьба сломана, дорога в футбол, кажется, отрезана навсегда… Чтобы вернуться и стать чемпионом, Стрельцову придется совершить невозможное. Великий спортсмен, который был окружен всенародной любовью, в один миг потерял все. Но он готов повторить взлет — и вернуть любовь и славу!

Смотрите фильм «Стрельцов» в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» мультимедийного сервиса Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv с 16 ноября.

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