Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В трех сетах финального матча он обошел австрийца Доминика Тима, третью ракетку мира.

Медведев — второй в истории россиянин, кому удалось стать лидером этого турнира. В 2009 году победил Николай Давыденко.

В ходе турнира он также обыграл первую и вторую ракетки мира Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Лучшим результатом Медведева на турнирах серии Большого шлема до этого был выход в финал Открытого чемпионата США в прошлом сезоне.

Итоговый турнир ATP — пятое по значимости соревнование в мировом теннисе после турниров Большого шлема. В нем участвуют восемь лучших теннисистов мира согласно рейтингу состязания. ATP проводится с 1970 года. В этот раз о состоялся в Лондоне.