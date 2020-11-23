Олег «ЛСП» сходит с ума в клипе «Бинокль»

Клип начинается с того, что забрызганный кровью Олег «ЛСП» сидит в машине и репетирует извинение, держа в руках два пистолета. Следующий кадр — его воспоминание: он выступает на «ЛСП Show», на сцене с ним что‑то происходит, и под слова «Я схожу с ума» он стреляет прямо в зал. Под конец ролика он едет в квартиру к девушке, подходит к ее двери, и тут зрителей ждет неожиданная концовка.

«Бинокль» — песня из последнего альбома «ЛСП» «One More City», который вышел в сентябре этого года. Это финал продлившейся пять лет трилогии «Magic City» — «Tragic City» — «One More City». Ранее группа уже делилась клипами на треки с последней пластинки — это видео на «Золотого мальчика» и «Мамонтенка».

Подробнее об альбоме можно почитать в материале «Афиши Daily». Вот отрывок из него: «На новом альбоме много живых инструментов, музыка идет куда‑то в сторону фанка и соула, настоящей поп-музыки».