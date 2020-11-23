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Умер сооснователь Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. У него был боковой амиотрофический склероз

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:48

В США скончался сооснователь флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. Он умер от бокового амиотрофического склероза в возрасте 37 лет. Об этом говорится на его странице «Quinn for the Win» в фейсбуке.

«С большой грустью должны сообщить о смерти Патрика сегодня утром. Во многом он был настоящим благословением для всех нас. Мы будем помнить его за умение вдохновлять и мужество в его неустанной борьбе с амиотрофическим склерозом», — говорится в сообщении.

Авторы поста призвали желающих помочь жене Куинна материально: ей предстоит организация похорон и оплата долгов за лечение мужа.

От бокового амиотрофического склероза на сегодняшний день не существует лекарства, а причина его возникновения не установлена. У Куинна болезнь диагностировали в марте 2013 года — в США ей страдают до 15 тыс. человек, согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Для повышения осведомленности о БАС, разработки лекарства и сбора средств на эти нужды и создавался Ice Bucket Challenge. Куинн запустил его вместе с Питером Фрейтсом — бывшим бейсболистом, который также был болен боковым амиотрофическим склерозом. Фрейтс умер от заболевания в 2019 году, ему было 34 года.

Участники флешмоба обливались ледяной водой и перечисляли деньги на исследование БАС. Организаторам удалось собрать более 220 млн долларов. В акции приняли участие многие знаменитости, в том числе Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Эминем, Честер Беннингтон, Рианна, Барак Обама, Дэвид Линч, Эштон Катчер, Бен Аффлек, Том Круз и другие.

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