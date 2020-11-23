перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Cezar Sampaio/Unsplash Spotify добавляет еженедельные чарты альбомов и треков
Spotify добавляет еженедельные чарты альбомов и треков 18:26
Студенты МГУ победили на международном конкурсе с проектом по борьбе с вирусом гепатита C 18:13
Китай призвал создать глобальную систему QR-кодов для путешественников 18:08
Олег «ЛСП» сходит с ума в клипе «Бинокль» 17:52
Тейлор Свифт получила главную награду American Music Awards 2020 17:30
PxHere Россияне назвали города с лучшими и худшими дорогами. На первом месте — Тюмень
Россияне назвали города с лучшими и худшими дорогами. На первом месте — Тюмень 17:02
Дагестанского полковника полиции обвинили в причастности к терактам 2010 года в московском метро Обновлено в 17:00
Венесуэла сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией 16:54
Slava Marlow и Юрий Музыченко сразились на общероссийском турнире для геймеров от Xbox и Pringles 16:50
У жителя Зеленограда достали из носа монету. Она находилась там 53 года 16:12
Избыточная смертность в России в шесть раз выше официальных цифр по смертям от COVID-19 16:02
fzshy/Unsplash Оксфордский словарь объявил сразу несколько слов 2020 года. Среди них — прилагательное «белорусский»
Оксфордский словарь объявил сразу несколько слов 2020 года. Среди них — прилагательное «белорусский» 15:49
Звезду «Монти Пайтона» Джона Клиза обвинили в трансфобии за серию твитов и поддержку Джоан Роулинг 15:18
На Лебедянском пруду в Москве спасли толстую гусыню. Она замерзала в водоеме и не могла взлететь 15:06
M’Dee выпустил клип на песню «До завтра» 15:05
От Москвы до Петербурга можно будет добраться за 2 часа по высокоскоростной железной дороге 15:00
Замай выпустил альбом «Андрей»
Замай выпустил альбом «Андрей» 14:10
Валерия Гай Германика снимет сериал о маньяке из Хакасии для американского стрим-сервиса Topic 14:03
«Диктатор и убийца»: Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме Лукашенко 13:47
В Ноттингеме испортили новую работу Бэнкси 13:23
Отключить рекламу

Slava Marlow и Юрий Музыченко сразились на общероссийском турнире для геймеров от Xbox и Pringles

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:50

Pringles и Xbox запустили общероссийский турнир для геймеров. С турнира началось партнерство брендов. Участники мероприятия могут выиграть призы от Pringles, в том числе новые консоли Xbox Series X и Xbox Series S, а также подписку Xbox Game Pass Ultimate.

Турнир стартовал 30 октября, будучи приуроченным к выходу новых приставок. Он продлится до 28 ноября. После этого пройдет награждение победителей.

Среди других призов, которые ждут геймеров, — мерч от Pringles, геймпады и другие подарки. В турнире приняли участие артисты Slava Marlow и Юрий Музыченко, а также блогеры just_ns и Eugene Sagaz. Они сразились в «Мощном баттле» на Xbox.

Игроки со всей России могут посоревноваться за титул самого «мощного» геймера. Кроме того, у них будет шанс отстоять честь своего города в битве за звание геймерской столицы России. Соревнования пройдут в персональном и командном зачетах. Номинации следующие:


  • «Геймерская столица России по версии Pringles»;
  • «Самый мощно играющий геймер города»;
  • «Самый мощно играющий геймер России»;
  • «Самая мощно играющая команда России (из трех человек)»;
  • «Самый мощно играющий геймер недели».

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте Pringles. Там необходимо привязать свой игровой аккаунт Xbox и выбрать город — за него будут зарабатываться очки Gamescore, независимо от количества открытых игровых достижений.

«В коллаборации с настоящими экспертами мы запускаем соревновательный портал с масштабной поддержкой, на котором игроки, используя только свои скиллы, смогут не только получить титул самого мощно играющего геймера страны, но и доказать, что их город является геймерской столицей России», — рассказала старший бренд-менеджер Pringles Ольга Андрушевич.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга

Другие материалы по темам

Люди
Юрий Музыченко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить