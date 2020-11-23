Slava Marlow и Юрий Музыченко сразились на общероссийском турнире для геймеров от Xbox и Pringles

Pringles и Xbox запустили общероссийский турнир для геймеров. С турнира началось партнерство брендов. Участники мероприятия могут выиграть призы от Pringles, в том числе новые консоли Xbox Series X и Xbox Series S, а также подписку Xbox Game Pass Ultimate.
Турнир стартовал 30 октября, будучи приуроченным к выходу новых приставок. Он продлится до 28 ноября. После этого пройдет награждение победителей.
Среди других призов, которые ждут геймеров, — мерч от Pringles, геймпады и другие подарки. В турнире приняли участие артисты Slava Marlow и Юрий Музыченко, а также блогеры just_ns и Eugene Sagaz. Они сразились в «Мощном баттле» на Xbox.
Игроки со всей России могут посоревноваться за титул самого «мощного» геймера. Кроме того, у них будет шанс отстоять честь своего города в битве за звание геймерской столицы России. Соревнования пройдут в персональном и командном зачетах. Номинации следующие:
- «Геймерская столица России по версии Pringles»;
- «Самый мощно играющий геймер города»;
- «Самый мощно играющий геймер России»;
- «Самая мощно играющая команда России (из трех человек)»;
- «Самый мощно играющий геймер недели».
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте Pringles. Там необходимо привязать свой игровой аккаунт Xbox и выбрать город — за него будут зарабатываться очки Gamescore, независимо от количества открытых игровых достижений.
«В коллаборации с настоящими экспертами мы запускаем соревновательный портал с масштабной поддержкой, на котором игроки, используя только свои скиллы, смогут не только получить титул самого мощно играющего геймера страны, но и доказать, что их город является геймерской столицей России», — рассказала старший бренд-менеджер Pringles Ольга Андрушевич.