Slava Marlow и Юрий Музыченко сразились на общероссийском турнире для геймеров от Xbox и Pringles

Pringles и Xbox запустили общероссийский турнир для геймеров. С турнира началось партнерство брендов. Участники мероприятия могут выиграть призы от Pringles, в том числе новые консоли Xbox Series X и Xbox Series S, а также подписку Xbox Game Pass Ultimate.

Турнир стартовал 30 октября, будучи приуроченным к выходу новых приставок. Он продлится до 28 ноября. После этого пройдет награждение победителей.

Среди других призов, которые ждут геймеров, — мерч от Pringles, геймпады и другие подарки. В турнире приняли участие артисты Slava Marlow и Юрий Музыченко, а также блогеры just_ns и Eugene Sagaz. Они сразились в «Мощном баттле» на Xbox.