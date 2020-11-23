Дагестанского полковника полиции обвинили в причастности к терактам 2010 года в московском метро

Следственный комитет задержал начальника ОМВД Кизлярского района Дагестана, полковника полиции Гази Исаева. Его обвиняют в участии в терактах, которые произошли в Москве в 2010 году.

Теракты случились на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». В результате погибли 39 человек (по данным «Интерфакса» — 40) и более 100 получили ранения.

Как утверждает следствие, Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (террористическая организация, запрещена в России). Он использовал служебное положение и передавал руководителям группы данные о Кизлярском РОВД и его спецоперациях.

По данным СК, Исаев также лично перевозил руководителей «Имарат Кавказа» по территории Дагестана и доставил одну из смертниц на автостанцию в Кизляре, чтобы она могла добраться до Москвы и совершить теракт. На девушке был закреплен пояс с взрывчаткой.

Следователи обвинили Исаева в участии в преступном сообществе, а также бандитизме и террористическом акте. Ему вменяется ч. 3 ст. 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем»), ч. 3 ст. 209 («Бандитизм»), п. «б» ч. 3 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ.

Теракты случились в Москве утром 29 марта 2010 года. Тогда две террористки-смертницы взорвали бомбы: одна на «Лубянке», другая на «Парке культуры».