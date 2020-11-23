В России выявили 25 173 случая коронавируса

В России за сутки выявили 25 173 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд.
Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Республике Карелия, Воронежской области и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 114 502. За сутки вылечились 16 002 человек, за все время — 1,61 млн. За сутки умер 361 пациент, за весь период скончались 36 540 человек.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 58,6 млн человек, 1,38 млн из них умерли, 37,4 млн выздоровели. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (12,2 млн). Далее Индия (9,1 млн), Бразилия (6 млн) и Франция (2 млн).