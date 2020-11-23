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Валерия Гай Германика снимет сериал о маньяке из Хакасии для американского стрим-сервиса Topic

Семён Гудошников
Сегодня в 14:03

Валерия Гай Германика займет режиссерское кресло мини-сериала «Мерзлая земля», основанного на реальной истории маньяка из Хакасии Дмитрия Лебедя. Шоу, состоящее из восьми серий, будет снято для американского стримингового сервиса Topic, пишет Variety.

Продюсером проекта выступит Александр Роднянский, а сюжет будет строиться на материале издания «Холод» «Дорога в Аскиз», написанного Таисией Бекбулатовой. Производством займется российская кинокомпания «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.

Изначально кресло режиссера должна была занять Дарья Жук. Съемки «Мерзлой земли» начнутся весной 2021 года в городе Апатиты Мурманской области. Приблизительные сроки производства и актерский состав не уточняются.

Александр Лебедь в течение пяти лет — с 2012 по 2017 год — насиловал и убивал девушек в городе Абакан и его окрестностях. Своих жертв он заманивал в машину под видом таксиста. От действий маньяка пострадали девять девушек, некоторым из них удалось спасти. В течение нескольких лет местная полиция отказывалась возбуждать уголовные дела на основе заявлений жертв Лебедя. В марте 2019 года серийного убийцу приговорили к пожизненному заключению.

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