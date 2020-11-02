Российское гражданство Сноудена, стихотворение Быкова и другие новости дня

В России за сутки выявили 18 257 случаев COVID-19. В Москве — 4796 заболевших. Ученые рассчитали, что пик распространения коронавируса в столице придется на 14 декабря.

Недоверие россиян к отечественной вакцине с августа только усилилось. Если тогда к прививке не были готовы около 54%, то сейчас уже почти 60%.

В Томске пациентке с коронавирусом из‑за дефицита коек предложили «сидячую госпитализацию». В Красноярске из‑за пандемии запретили вайфай в ТЦ.

Фигуранта «московского дела» Данилу Беглеца выпустили по УДО. «Я в очень большом шоке, слава богу, что выпустили», — прокомментировала его мать Людмила.

Эдвард Сноуден решил подать заявку на получение российского гражданства. От паспорта США он отказываться не собирается и обещает воспитывать сына на американских ценностях.

Знаток Михаил Скипский появился в эфире «Что? Где? Когда?» впервые после обвинений в домогательствах. Игра стала для него первой с июня.

В Беларуси почти все задержанные на митинге 1 ноября стали фигурантами уголовного дела. Подозреваемым признан 231 человек.

Гринпис создал углеродный калькулятор. Он может посчитать объем выбросов парниковых газов, который попадает в атмосферу из‑за деятельности отдельно взятого человека.

Студенты попросили построить на территории МГУ храм Летающего макаронного монстра вместо православного. Инициативу поддержал известный выпускник вуза, биолог и популяризатор науки Александр Панчин.

Клип «Despacito» больше не самый просматриваемый ролик на ютьюбе. Его сместила детская песенка про акул «Baby Shark», набрав 7,04 млрд просмотров.

В Нидерландах поезд метро сошел с рельсов и чуть не упал с 10-метровой высоты в канал. Его спасла гигантская скульптура китов.

Дмитрий Быков написал стихотворение на актуальную тему. Оно посвящено привычкам оскорбляться и просить прощения.

Вышел минутный трейлер фильма «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд. Картина рассказывает о 60-летней женщине, которая путешествует по Америке во время экономического кризиса.

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране фильм Федерико Феллини «8 ½». Специальный показ пройдет в кинотеатре «Формула Кино Европа» 9 ноября.