«Повсюду стоят чудовища и требуют извинений»: Дмитрий Быков написал стихотворение на актуальную тему

Поэт Дмитрий Быков написал стихотворение на актуальную тему. Оно посвящено привычкам оскорбляться и просить прощения.

Начинается оно так: «Наш мир не слетел с основ еще, но запах уже гиений: / Повсюду стоят чудовища и требуют извинений. / Простите, ваше кладбищенство, что я осудил убийство. / Прости меня, оскорбившийся, за то, что ты оскорбился». Вероятно, здесь Дмитрий Быков обращается к ситуации во Франции.

Вот еще несколько цитат: «Простите меня, омоновцы, простите меня, Росгвардия, / За то, что мы плохо молимся на чудище ваше главное» или «Но как не просить прощения на столь неуютном свете, / Где matter вся дичь ущербная, а мы ничего не matter?».