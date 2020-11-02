В Томске пациентке с коронавирусом предложили «сидячую госпитализацию»

В Томске, в одной из больниц, пациентке, заболевшей коронавирусной инфекцией, предложили «сидячую госпитализацию». Об этом сообщил сооснователь издания «Такие дела» и благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.
«Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили сидячую госпитализацию! Сидячую!!! Это потому, что коек нет», — написал он.
Еще до этого в интернете появилось видео, снятое, как утверждается, в городской медсанчасти № 2. На нем видно, что пациенты лежат на койках в коридоре, потому что в палатах нет мест.
На видео говорится: «Свободных кроватей тоже нет. Больных принимают и садят на стулья. Вот осталось два свободных стула». Также автор ролика показывает, что фамилии некоторых больных пишут маркером прямо у них на руках.
В администрации Томской области утверждали, что 31 октября в регионе были свободны 40,5% больничных коек, а 1 ноября — 39,8% коек.
В областном департаменте здравоохранения объяснили РИА «Новости», что скопление людей в больнице было вызвано «ростом обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки».
По словам начальника департамента Сергея Дмитриева, на сегодняшний день количество коек в приемном отделении увеличили с 80 до 150. Он добавил, что всем пациентам, несмотря на условия, запечатленные на видео, была оказана необходимая медицинская помощь.
Недавно в Чите умерла женщина, которая за несколько дней до смерти записала видео, где рассказала о том, что ее не госпитализировали с коронавирусом, несмотря на высокую температуру, проблемы с дыханием и в целом плохое самочувствие.