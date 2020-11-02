В Томске пациентке с коронавирусом предложили «сидячую госпитализацию»

В Томске, в одной из больниц, пациентке, заболевшей коронавирусной инфекцией, предложили «сидячую госпитализацию». Об этом сообщил сооснователь издания «Такие дела» и благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

«Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили сидячую госпитализацию! Сидячую!!! Это потому, что коек нет», — написал он.

Еще до этого в интернете появилось видео, снятое, как утверждается, в городской медсанчасти № 2. На нем видно, что пациенты лежат на койках в коридоре, потому что в палатах нет мест.

На видео говорится: «Свободных кроватей тоже нет. Больных принимают и садят на стулья. Вот осталось два свободных стула». Также автор ролика показывает, что фамилии некоторых больных пишут маркером прямо у них на руках.