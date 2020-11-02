Детская песенка про акул стала самым просматриваемым видео на YouTube

Детская песенка про акул «Baby Shark» стала самым просматриваемым видео на ютьюбе, набрав 7,04 мрлд просмотров. Ролик сместил с первого места клип «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки, который на сегодня собрал 7,03 млрд.

В видео, опубликованном в 2016 году, мальчик и девочка танцуют и поют простую песню о семье акул, которая хочет отправиться на охоту. Выступление детей сопровождается анимацией, изображающей подводный мир и розовую лисичку, которая катается верхом на хищных рыбах.