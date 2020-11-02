Детская песенка про акул стала самым просматриваемым видео на YouTube

Детская песенка про акул «Baby Shark» стала самым просматриваемым видео на ютьюбе, набрав 7,04 мрлд просмотров. Ролик сместил с первого места клип «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки, который на сегодня собрал 7,03 млрд.
В видео, опубликованном в 2016 году, мальчик и девочка танцуют и поют простую песню о семье акул, которая хочет отправиться на охоту. Выступление детей сопровождается анимацией, изображающей подводный мир и розовую лисичку, которая катается верхом на хищных рыбах.
Фонси, опубликовавший клип на «Despacito» в 2017 году, тоже приложил руку к популярности «Baby Shark». На канале компании Pinkfong! есть версия детской песни в его исполнении. Она собрала 106 млн просмотров.
Ранее издание Insider сообщило, что «Baby Shark» использовали во время пыток заключенных в тюрьме американского штата Оклахома. Надзиратели заставляли осужденных стоя слушать песню в течение более двух часов без остановки.