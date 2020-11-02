Фигуранта «московского дела» Данилу Беглеца выпустили по УДО

Фигуранта «московского дела» Данилу Беглеца освободили из колонии в Орловской области по УДО. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на его мать Людмилу Беглец.

«Только что узнала. Сказали, что ближе к четырем-пяти часам сможем общаться, они готовят документы. Я в очень большом шоке, слава богу, что выпустили», — заявила она.

20 октября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Беглеца. Прокуратура решение суда не стала обжаловать.

Данилу Беглеца осудили за то, что он потянул полицейского за руку на акции 27 июля 2019 года в Москве. Изначально его обвиняли по части 2 статьи 212 УК (массовые беспорядки), но затем суд переквалифицировал обвинение на часть 1 статьи 318 УК (насилие в отношении представителя власти). 3 сентября ​2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил его к двум годам колонии общего режима.