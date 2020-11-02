В Нидерландах гигантская скульптура китов спасла поезд метро от падения с 10-метровой высоты

В пригороде Роттердама поезд метро пробил ограждение станции, выехал за ее пределы и чуть было не упал с 10-метровой высоты в канал, но его спас гигантский хвост кита. Речь идет о скульптуре, установленной на краю платформы, передает издание DutchNews.

Это случилось в ночь на 2 ноября на конечной станции De Akkers в городе Спейкениссе. В это время в поезде находился только машинист — он не пострадал и сумел самостоятельно выбраться из кабины.