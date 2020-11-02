Почти 60% россиян не готовы прививаться российской вакциной от коронавируса

Большинство россиян на данный момент не готовы прививаться от коронавируса. Доля тех, кто сомневается в надежности российской вакцины, достигла 59%, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

По данным исследования, лишь 36% россиян хотели бы получить вакцину бесплатно в рамках добровольной вакцинации. В то же время с августа доля тех, кто не планирует прививаться, выросла. Тогда о недоверии к отечественной разработке сообщали 53,8% граждан.

Сильнее всего подозрение к вакцине выросло среди жителей Москвы и россиян с высшим образованием. Если летом прививку готовы были сделать более 39% москвичей, то сейчас их доля сократилась до 31%. Еще 61% жителей столицы не планируют прививаться. При этом о своей готовности вакцинироваться сообщили только 29% россиян с высшим образованием.

По словам замдиректора «Левада-центра» Дениса Волкова, такое отношение к вакцине объясняется тем, что россиянам по-прежнему кажется «сырой» спешная разработка. «Людям хотелось бы, чтобы Россия была в числе других стран, но не может быть, что мы настолько опережаем всех остальных. Значит, что‑то недоработано еще», — отметил социолог.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов.

В октябре в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Ее пострегистрационные исследования планируется начать в ноябре–декабре.