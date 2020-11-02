Студенты просят построить на территории МГУ храм Летающего Макаронного Монстра вместо православного

Петицию за строительство первой церкви Летающего Макаронного Монстра при МГУ инициаторы опубликовали на Change.org. К моменту написания заметки под ней успели оставить подписи около 4 тыс. человек.

Инициативная группа МГУ попросила построить на территории вуза пастафарианский храм. Студенты считают, что он подойдет им гораздо лучше, чем православный, проект которого недавно представила РПЦ .

Мы, студенты МГУ им. Ломоносова, никогда не просили строить храм и не обращались к Патриарху с просьбой о строительстве храма, зато неоднократно обращались лично к ректору МГУ В.А. Садовничему с просьбой построить вторую линию общежитий ДСЛ (дом студента на Ломоносовском). Так как администрация вуза считает, что строительство храма на территории МГУ важнее, чем строительство общежития для иногородних студентов, мы предлагаем администрации МГУ озаботиться строительством храма той религии, которой следуют большинство студентов, а именно Пастафарианства.

Инициативу поддержал известный выпускник вуза, биолог и популяризатор науки Александр Панчин. «Храм ЛММ легко совмещается с общежитием. Потому что пастафарианство — народная религия. Тем более, что в общежитиях и так принято есть богоугодную пищу − лапшу быстрого приготовления. Собственно, можно построить новое общежитие, установить там пункт раздачи лапши и объявить его храмом», — заявил он в «ВКонтакте».

Из других преимуществ пастафарианства Панчин назвал тот факт, что это единственная религия, которую основал человек с реальным образованием. Кроме того, МГУ окончил один из величайших пастриархов — Пюра Паста III. Его индекс Хирша (определяет продуктивность ученого) равен 6, что гораздо больше показателя главного теолога РПЦ Григория Алфеева, у которого индекс Хирша 1.

«Многие православные аргументировали строительство храма РПЦ тем, что другие храмы РПЦ находятся достаточно далеко от этого места или имеют малую вместимость. Но для верующих в Макаронного Монстра вообще нет храмов в Москве», — заметил выпускник МГУ, предложив вынести идею строительства пастафарианского храма на голосование среди студентов и сотрудников вуза.

О планах построить храм при МГУ на проспекте Вернадского стало известно в 2015 году. Сейчас там находится временная церковь, открытая в 2018-м. Недавно РПЦ представила новый проект храма высотой 46 метров и рассчитанного на 1000 человек. В университете заявляли, что с просьбой его построить к ректору и патриарху обратились более 200 сотрудников и студентов вуза.