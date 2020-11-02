перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Студенты просят построить на территории МГУ храм Летающего Макаронного Монстра вместо православного 14:56
На «Хлебозаводе» откроется «Дом Simple Music». В нем будут проводить концерты, выставки и спектакли 14:54
Вышел трейлер фильма «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд 14:53
Ginza Project запускает на Даниловском рынке первую в России кулинарную школу Джейми Оливера 14:48
Nick Fewings/Unsplash Токсичность биопластика оказалась такой же, как и у обычного пластика
Токсичность биопластика оказалась такой же, как и у обычного пластика 13:58
«Яндекс.Карты» добавили новые панорамы пешеходных улиц и парков Москвы 13:50
«Последствия опаснее пандемии»: эксперты призвали не принимать антибиотики при COVID-19 13:50
«Повсюду стоят чудовища и требуют извинений»: Дмитрий Быков написал стихотворение на актуальную тему 13:24
Ученые рассчитали, когда будет пик распространения коронавируса в Москве 13:05
Трэвис Скотт удалил инстаграм после критики его костюма на Хеллоуин
Трэвис Скотт удалил инстаграм после критики его костюма на Хеллоуин 12:56
Почти 60% россиян не готовы прививаться российской вакциной от коронавируса 12:55
В Томске пациентке с коронавирусом предложили «сидячую госпитализацию» 12:00
В Красноярске запретили вайфай в ТЦ из‑за коронавируса 11:50
В России за сутки выявили 18 257 случаев коронавируса 11:05
Эдвард Сноуден подаст заявку на получение российского гражданства 11:03
Elena Voskresenskaya/Instagram В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой
В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой 10:20
Михаил Скипский появился в эфире «Что? Где? Когда?» впервые после обвинений в домогательствах 10:08
В Англии закроют все кинотеатры из‑за второй волны коронавируса Вчера в 21:10
Новые протесты в Минске, штраф за критику Конституции и другие новости дня Вчера в 20:57 Дайджест
В Турции с начала курортного сезона умерли 11 российских туристов с коронавирусом Вчера в 18:29
Отключить рекламу

Студенты просят построить на территории МГУ храм Летающего Макаронного Монстра вместо православного

Семён Гудошников
Сегодня в 14:56

Инициативная группа МГУ попросила построить на территории вуза пастафарианский храм. Студенты считают, что он подойдет им гораздо лучше, чем православный, проект которого недавно представила РПЦ.

Петицию за строительство первой церкви Летающего Макаронного Монстра при МГУ инициаторы опубликовали на Change.org. К моменту написания заметки под ней успели оставить подписи около 4 тыс. человек.

Мы, студенты МГУ им. Ломоносова, никогда не просили строить храм и не обращались к Патриарху с просьбой о строительстве храма, зато неоднократно обращались лично к ректору МГУ В.А. Садовничему с просьбой построить вторую линию общежитий ДСЛ (дом студента на Ломоносовском). Так как администрация вуза считает, что строительство храма на территории МГУ важнее, чем строительство общежития для иногородних студентов, мы предлагаем администрации МГУ озаботиться строительством храма той религии, которой следуют большинство студентов, а именно Пастафарианства.
Инициативная группа МГУ

Инициативу поддержал известный выпускник вуза, биолог и популяризатор науки Александр Панчин. «Храм ЛММ легко совмещается с общежитием. Потому что пастафарианство — народная религия. Тем более, что в общежитиях и так принято есть богоугодную пищу − лапшу быстрого приготовления. Собственно, можно построить новое общежитие, установить там пункт раздачи лапши и объявить его храмом», — заявил он в «ВКонтакте».

Из других преимуществ пастафарианства Панчин назвал тот факт, что это единственная религия, которую основал человек с реальным образованием. Кроме того, МГУ окончил один из величайших пастриархов — Пюра Паста III. Его индекс Хирша (определяет продуктивность ученого) равен 6, что гораздо больше показателя главного теолога РПЦ Григория Алфеева, у которого индекс Хирша 1.

«Многие православные аргументировали строительство храма РПЦ тем, что другие храмы РПЦ находятся достаточно далеко от этого места или имеют малую вместимость. Но для верующих в Макаронного Монстра вообще нет храмов в Москве», — заметил выпускник МГУ, предложив вынести идею строительства пастафарианского храма на голосование среди студентов и сотрудников вуза.

О планах построить храм при МГУ на проспекте Вернадского стало известно в 2015 году. Сейчас там находится временная церковь, открытая в 2018-м. Недавно РПЦ представила новый проект храма высотой 46 метров и рассчитанного на 1000 человек. В университете заявляли, что с просьбой его построить к ректору и патриарху обратились более 200 сотрудников и студентов вуза.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Повелитель драконов
Волшебный мультфильм про двух сироток — мальчика и дракона
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РПЦ
Люди
Александр Панчин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить