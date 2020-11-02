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Михаил Скипский появился в эфире «Что? Где? Когда?» впервые после обвинений в домогательствах

Семён Гудошников
Сегодня в 10:08

Знаток Михаил Скипский впервые после обвинений в домогательствах к школьницам поучаствовал в программе «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Полная запись эфира доступна на сайте телеканала.

Игра стала для Скипского первой за почти пять месяцев — в последний раз знаток принимал участие в передаче 7 июня 2020 года.

После появления Скипского в эфире ситуацию прокомментировала гендиректор «Игра-ТВ» Наталья Стеценко. По ее словам, у руководства программы нет никаких юридических оснований для отстранения Скипского.

«Мне хочется спросить: вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо играть, они, вообще, как хотят жить в этой стране — по закону или по понятиям? Вот у нас, если жить по закону, нет никаких юридических оснований, чтобы кто‑то из наших игроков, в том числе Миша Скипский, не играл в «Что? Где? Когда?».

Поэтому, если кто‑то хочет жить по понятиям, то я желаю им, чтобы с ними никогда ничего не случилось и чтобы любые — ну не хочется говорить — досужие разговоры не помешали им жить. Я предлагаю все же жить по закону», — заявила Стеценко.

Журналистка The Bell Екатерина Аренина запустила 22 июля тред в твиттере, где рассказала, что Скипский к ней приставал, трогал и пытался поцеловать. Сама Аренина в тот момент была несовершеннолетней. После этого другие девушки также рассказали, что Скипский домогался их, когда они были несовершеннолетними, учились или тренировались у него.

«Медуза» выяснила, что в 2016 году, после одного из подобных случаев, Скипский уволился из петербургской школы под давлением других педагогов. При этом он продолжал работать со школьниками на турнирах и через профильную комиссию «ЧГК».

Через неделю после первых обвинений знаток вышел из комиссии «Что? Где? Когда?» по работе с детьми и молодежью. Затем его отстранили от проведения игр на фестивале для рабочей молодежи Петербурга.

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