Ученые рассчитали, когда будет пик распространения коронавируса в Москве

Ученые рассчитали, что пик распространения коронавируса в российской столице придется на 14 декабря. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

«Судя по темпам развития пандемии, в ближайшее время никакого плато, вычисляемого по числу активных больных, не предвидится», — заявил он. По его словам, эпидемия пойдет на спад только к февралю.

Также Боровков поделился своим мнением о том, когда откроют границы: «ВОЗ сообщила, что границы целесообразно открывать, когда будет 40 активных заболевших на 100 тыс. населения. В Москве в летний период число активных больных на 100 тыс. населения составляло: 775 в конце мая, то есть почти в 20 раз больше нормы ВОЗ, в конце августа — 343, на 1 ноября — 850, то есть уже больше, чем в начале лета. <…> Поэтому говорить об открытии границ в ближайшее время нет смысла, этого не произойдет, поэтому даже обнадеживать людей не стоит».

За последние сутки в России вновь выявили более 18 тыс. случаев коронавируса. В Москве — 4796 заболевших.