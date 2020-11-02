В Беларуси почти все задержанные на митинге 1 ноября стали фигурантами уголовного дела

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении большинства человек, задержанных на митинге 1 ноября.

СК сообщает, что в Минске «прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержано несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок». По данным ведомства, действия протестующих привели к нарушению работы транспорта и организаций. Также из‑за митинга якобы оказались повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел.

Подозреваемым по делу признан 231 человек. «Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности», — говорится на сайте ведомства.

«Ни на одном из кадров вчерашнего дня не зафиксировано насилие в отношении сотрудников МВД или военнослужащих. Зато зафиксированы обстрелы, избиения и издевательства над мирными белорусами», — пишет телеграм-канал «Нехта».

1 ноября в Минске прошла очередная протестная акция. В город ввели бронетехнику с пулеметами, несколько сотен демонстрантов задержали.

30 октября Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой. «Если кто‑то прикоснется к военнослужащему — я уже замечание делал генералам, — он должен уйти оттуда как минимум без рук», — заявил Лукашенко. Он добавил, что «отступать ему некуда», а реагировать надо «красиво».