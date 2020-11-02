Эдвард Сноуден подаст заявку на получение российского гражданства

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден намерен подать заявку на получение российского гражданства. Об этом сам Сноуден заявил в твиттере. Отказываться от гражданства США он не собирается.

«После долгих лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания разлучаться с сыном. Поэтому в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на заявку на получение двойного российско-американского гражданства», — сказал Сноуден.

При этом экс-сотрудник ЦРУ уточнил, что они с женой остаются американцами, которые воспитывают сына «со всеми ценностями Америки», включая свободу выражения мнения.

«Я с нетерпением жду, когда смогу вернуться в Штаты, чтобы моя семья воссоединилась. Наше самое большое желание — чтобы наш сын чувствовал себя как дома, где бы ни жил», — добавил он.

О том, что Сноуден скоро станет отцом, сообщил 29 октября его адвокат Анатолий Кучерена. Незадолго до этого бывший разведчик получил бессрочный вид на жительство в России.

Власти США обвиняют Сноудена в шпионаже и хищении государственной собственности. В 2013 году он передал СМИ ряд секретных документов Агентства национальной безопасности, касающихся программ слежки спецслужб США и Великобритании. Летом 2013 года Сноуден покинул США, в течение трех недель находился в транзитной зоне в аэропорту Шереметьево, а позже получил вид на жительство в России. С тех пор он не выезжал из страны. В Штатах ему грозит 30 лет тюрьмы за разглашение секретных сведений.