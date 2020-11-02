В Красноярске запретили Wi-Fi в ТЦ из‑за коронавируса

В Красноярском крае посетителям торгово-развлекательных центров запретили доступ к интернету через Wi-Fi, чтобы снизить распространение коронавируса. Об этом говорится в указе губернатора Александра Усса, сообщает его пресс-служба.

Запрет Wi-Fi в ТЦ — одна из новых мер против COVID-19, которые ввел глава региона. Среди других ограничений — запрет на семейные торжества в ресторанах и кафе, проведение спортивных мероприятий без зрителей, необходимость родителям сопровождать в торговых центрах детей до 14 лет.

Маски теперь нужно носить не только в общественных местах и транспорте, но и в лифтах, и на парковках. Расстояние между столиками в кафе должно быть не менее 1,5 метров или между ними должны установить перегородки.

За время эпидемии в Красноярском края выявили 27 039 случаев коронавируса. По этому показателю он находится на восьмом месте среди регионов России. От COVID-19 умерли 685 жителей края, выздоровели 19 793 человека.