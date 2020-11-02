В России за сутки выявили 18 257 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 408 заразившихся меньше, чем было зафиксировано вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Воронежской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае и Республике Бурятия.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 655 038. За последние сутки вылечились 10 360 человек, за все время — 1,2 млн. За сутки умерли 238 пациентов, за все время — 28 473.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 46,5 млн человек, 1,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (9,2 млн). На втором и третьем — Индия (8,2 млн) и Бразилия (5,5 млн).