В России за сутки выявили 18 257 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 408 заразившихся меньше, чем было зафиксировано вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Воронежской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае и Республике Бурятия.