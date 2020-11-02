Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Восемь с половиной» Федерико Феллини

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране фильм Федерико Феллини «8 ½». Это классика мирового кинематографа и вершина мастерства итальянского режиссера наряду с другой его картиной, «Сладкая жизнь».
Специальный показ пройдет в кинотеатре «Формула Кино Европа» 9 ноября, в 20.30. Купить билеты можно здесь.
По сюжету картины главный герой — режиссер Гвидо Ансельми — готовится к съемкам нового фильма, продюсеры которого ожидают небывалой прибыли. Однако в самый ответственный момент он понимает, что не может приступить к работе. Вдохновению мешают любовные и бытовые неурядицы: жена замучила ревностью, собственная жизнь кажется большим разочарованием, а друзья не понимают его проблем. Гвидо впадает в депрессию и ему становится сложно провести границу между вымыслом и неприятной реальностью.
Картина «8 ½» вышла на большие экраны в 1963 году. Главные роли в ней исполнили Марчелло Мастроянни, Клаудия Кардинале, Анук Эме, Сандра Мило, Росселла Фальк и другие. Музыку к фильму написал оскароносный композитор Нино Рота, известный своими композициями к картинам «Ромео и Джульетта» и «Крестный отец».