Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Восемь с половиной» Федерико Феллини

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране фильм Федерико Феллини «8 ½». Это классика мирового кинематографа и вершина мастерства итальянского режиссера наряду с другой его картиной, «Сладкая жизнь».

Специальный показ пройдет в кинотеатре «Формула Кино Европа» 9 ноября, в 20.30. Купить билеты можно здесь.