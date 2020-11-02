Гринпис создал углеродный калькулятор. Он может посчитать климатический след любого человека

Гринпис разработал калькулятор, который может посчитать объем выбросов парниковых газов, попадаемых в атмосферу из‑за деятельности отдельно взятого человека. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Для создания калькулятора специалисты проанализировали большой объем данных, а также аналогичные сервисы и разработали собственный алгоритм подсчета углеродного следа человека. Выбросы рассчитываются по части коммунальных услуг, транспорта, а также продуктов питания, без учета хранения и транспортировки.

По словам медиакоординатора Гринписа Олеси Викуловой, калькулятор не только определяет климатический след, но и дает советы, как его уменьшить.

«Просто введите свои данные: чем детальнее будут ответы, тем точнее будет рассчитан ваш углеродный след. В конце вы получите «чек-лист климатического образа жизни» — гайд с советами на каждый день по уменьшению влияния на климат», — рассказала Викулова.

Углеродный след — это совокупность всех выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком, мероприятием или продуктом. Причиной выбросов CO2 могут быть поездки на автомобиле, потребление энергии, воды, еды и даже диджитал-контента. Данные о климатическом следе позволят принимать более осознанные решения, наносящие меньше вреда окружающей среде, считают в Гринписе.

Чтобы разобраться в том, почему нужно менять привычки прямо сейчас, посмотрите четвертый эпизод сериала «РРРеакция», который также посвящен теме углеродного следа. Новый эпизод озвучили ведущая Маша Ивакова и актер Никита Ефремов.