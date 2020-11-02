Вышел трейлер фильма «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд

На ютьюб-канале «20th Century Studios Russia» появился минутный трейлер фильма «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в главной роли.

«Земля кочевников» рассказывает о 60-летней женщине, которая во время экономического кризиса собирает вещи и отправляется на фургоне, как кочевник, в путешествие по Америке. В проекте принимали участие и настоящие кочевники.

Режиссером фильма выступила Хлоя Чжао, которая также снимает супергеройский фильм «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек.