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Арест квартиры Навального, редизайн «Википедии» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:55

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в Марьино. Он связан с иском компании «Московский школьник» к ФБК на 88 млн рублей.

Все 27 стран Евросоюза отказались признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси. Его «инаугурация» прямо противоречит воле большинства белорусов, считают государства ЕС.

Адвокаты и отец Тесака обнаружили на его теле следы пыток. По словам близких Марцинкевича, на его ногах нет ногтей, а на теле — синяки, гематомы и след от укола.

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Писатель Сергей Комков, направивший заявку, считает, что если награду получит не российский президент, то Нобелевский комитет следует закрыть, а члены его совета — «прислужники темных сил».

Почти неделю в России фиксируют более 6000 новых случаев коронавируса, на этот раз — 6595. В некоторых регионах из‑за растущего числа заражений вновь вели карантинные ограничения.

В Петербурге ограничения, напротив, продолжают снимать. Там разрешили все массовые мероприятия, кроме политических акций — демонстраций, митингов, шествий и пикетов. Откуда такая избирательность, в Смольном не уточнили.

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина сетей «Перекресток» и «Магнолия». Когда магазины откроют, непонятно.

В Костромской области уборщица случайно выиграла выборы на пост главы поселения. Предыдущий глава попросил ее стать подставным кандидатом, но люди проголосовали за нее. Теперь женщина «вообще без понятия», что делать.

В Петербурге погиб Мартин Лютер Кот — символ лютеранской церкви Анненкирхе. Вероятно, кота сбил автомобиль, заводить нового питомца в церкви не планируют.

«Википедию» ждет первый за десять лет редизайн. Правда, совсем незначительный. Разработчики не будут кардинально менять интерфейс, а обновят лишь отдельные его элементы.

Дэниел Рэдклифф не против вернуться к роли Гарри Поттера, но с одним условием — в проекте не должна участвовать Джоан Роулинг. Рэдклифф хочет дистанцироваться от высказываний писательницы о трансгендерах.

Disney перенесла премьеру «Черной Вдовы» с этой осени на май 2021 года. Таким образом, в этом году не выйдет ни одного фильма по вселенной Marvel.

Зато в октябре можно будет посмотреть сериал «Искатели правды», где Саймон Пегг и Ник Фрост играют охотников за паранормальными явлениями. Тут его самый актуальный трейлер.

6 октября в летнем кинотеатре Garage Screen покажут фильм «Пот» режиссера Магнуса фон Хорна. Картина рассказывает о фитнес-тренерке с 600 тыс. подписчиков в инстаграме, которая одинока за кадром онлайн-трансляций.

26 сентября Mitzva Bar вместе с «Афишей Daily» устроят вечеринку на открытом воздухе «Кончилось лето». Будут выступления стендаперов, сеты от музредакторов, костер, палатки и еда на гриле.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
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Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
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Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

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