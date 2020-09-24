В «Гараже» покажут трагикомедию «Пот» о фитнес-тренерке и инстаграмщице

В летнем кинотеатре Garage Screen музея современного искусства «Гараж» 6 октября пройдет показ фильма «Пот» режиссера Магнуса фон Хорна, рассказали «Афише Daily».

Картина была представлена в официальной программе 73-го Каннского кинофестиваля. Она рассказывает о фитнес-тренерке с 600 тыс. подписчиков в инстаграме. Курс девушки под названием «Пот» популярен по всему миру, а она отвечает поклонникам взаимностью, начиная каждое утро со сторис со словами «любимые мои».

Но за кадром онлайн-трансляций она глубоко одинока: мотивируя других, девушка мечтает, чтобы кто‑то мотивировал ее саму. В порыве чувств она записывает ролик о том, как сильно ей не хватает близкого человека. Видео становится вирусным, и весь выстроенный героиней образ оказывается под ударом.

Этим фильмом завершится совместная программа «Гаража» и издания The Blueprint. Билеты можно купить здесь.