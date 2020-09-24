В Костромской области уборщица случайно выиграла выборы. Она была техническим кандидатом

«Я же не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич (прежний глава. — Прим. ред.). Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я же не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали», — говорит Удгодская.

В итоге за женщину проголосовали 87 избирателей, а за прежнего главу поселения — 48 человек. По словам Удгодской, она «вообще без понятия, что в обязанности будет входить».

«Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го (сентября. — Прим. ред.) работать как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как‑то свернуть. Это же тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», — рассказала новая глава поселения.

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила РИА «Новости», что Удгодская может отказаться от мандата и тогда придется провести новые выборы. При этом она отметила, что за отказ от должности могут последовать санкции, в том числе возмещение расходов на проведение выборов.