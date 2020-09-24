Адвокаты и отец Тесака обнаружили на его теле следы пыток

В ходе опознания тела неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак адвокаты и отец обнаружили на его теле следы пыток. Об этом пишет «МБХ медиа».

Опознание тела неонациста прошло в челябинском морге 24 сентября — в ходе процедуры близкие убитого выяснили, что у него нет ногтей на ногах. «Это значит, что Максима пытали, вот что можно теперь точно сказать», — рассказала изданию адвокат Марцинкевича Оксана Труфанова.

Отец Тесака в разговоре с «МБХ медиа» добавил, что на теле его сына обнаружены синяки, гематомы и след от укола. «Это следы пыток, его пытали», — сказал Сергей Марцинкевич.

Максим Марцинкевич умер 16 сентября в челябинском СИЗО. По предварительным данным следственных органов, он покончил с собой. Адвокат Тесака рассказал, что перед смертью тот жаловался на пытки: следователи выбивали из него признательные показания по убийствам, произошедшим еще в конце 1990-х годов. Родители Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело об убийстве.

Марцинкевич в 2014 году писал, что не собирается кончать жизнь самоубийством «ни в каком случае»: «Если вдруг на пересылке я [способ самоубийства] или [способ самоубийства] — значит, мне помогли». В Следственном комитете рассказали, что перед смертью националист признался в убийствах и «мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный».

При этом независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не мог самостоятельно нанести обнаруженные на его теле травмы.