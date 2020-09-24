Страны Евросоюза отказались признавать Лукашенко президентом Беларуси

Представители всех 27 стран — участниц Евросоюза подписали заявление, которое не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, сообщает CNN. Это решение последовало сразу за принятием Европейским парламентом резолюции с тем же решением.

«Эта «инаугурация» прямо противоречит воле большинства населения Беларуси, что подтверждают массовые беспрецедентные мирные протесты, которые продолжаются со дня выборов. Церемония только усугубляет политический кризис в стране», — считают политики ЕС.

23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко — событие не было анонсировано в СМИ, а проезд к президентской резиденции перекрыли военной техникой (вероятно, чтобы Лукашенко не был ненароком задушен народной любовью). О том, что новый старый президент Беларуси сказал во время тайной церемонии, мы писали подробнее здесь.

Массовые мирные протесты белорусов снова закончились жестким разгоном — силовики обливали людей водой из водометов и избивали дубинками при задержании. Арестованы были более 250 человек.

c 9 августа продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.

К разгону протестующих белорусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.

Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное. При этом наказывать власти будут демонстрантов — за насилие против милиционеров.