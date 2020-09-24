В Петербурге разрешили все массовые мероприятия, кроме политических акций — демонстраций, митингов, шествий, пикетов и так далее. Об этом пишет «Фонтанка».

Последние поправки в постановление о запрете массовых мероприятий из‑за пандемии коронавируса сняли запрет на проведение конференций, форумов, брифингов и собраний жильцов. Не разрешены только публичные мероприятия, проводимые с целью «свободного выражения и формирования мнений, выдвижение требований по различным вопросам», в том числе встречи депутатов с избирателями.

Сегодня мы писали о том, что в некоторых российских регионах вновь ввели карантинные ограничения. С субботы в стране вновь фиксируют более 6000 новых случаев коронавируса, за последние сутки зарегистрировали 6595 новых заболевших.