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Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального

Семён Гудошников
Сегодня в 15:51

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила арест на квартиру Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Арест связан с иском компании «Московский школьник», которую СМИ связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. По ее иску суд обязал Алексея Навального, Любовь Соболь и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выплатить компании по 29,2 млн рублей (в общей сложности 88 млн рублей).

27 августа, по словам Ярмыш, приставы запретили проведение регистрационных действий на долю Навального в квартире в районе Марьино — то есть запретили продавать или закладывать квартиру. Тогда же ФССП наложила арест на счета политика и принадлежащего ему ФБК. Из‑за ареста счетов фонд пришлось ликвидировать.

Иск связан с роликом ФБК, в котором «Московского школьника» обвинили в поставках мяса третьего сорта, консервов с червями и кислых ягод в школы и детские сады. Одна столичная школа даже отсудила у компании 1,5 млн рублей за поставки некачественной еды.

После этого пищевой комбинат подал иск к ФБК с требованием удалить ролик, опровергнуть порочащие сведения и выплатить компенсацию. Суд встал на сторону «Московского школьника».

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 24 сентября Навального выписали из клиники «Шарите» в Германии, где он проходил лечение после отравления в Томске.

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