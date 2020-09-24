перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Гараже» покажут трагикомедию «Пот» о фитнес-тренерке и инстаграмщице 15:01
Алексей Дружинин/Kremlin.ru Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира 15:00
В некоторых регионах России снова ввели карантинные ограничения 14:11
«Кому надо было знать об этом, они знали»: Александр Лукашенко прокомментировал тайную инаугурацию 14:10
ВЦИОМ: 75% россиян не хотят видеть своих детей и внуков блогерами 13:51
Дэниел Рэдклифф не против вернуться к роли Гарри Поттера, если в проекте не будет Джоан Роулинг 11:56
Мэтт Бернингер из The National выпустил клип «One More Second» 10:57
Сбербанк переименовали просто в «Сбер». Теперь официально 10:45
В России за сутки выявили 6595 случаев коронавируса 10:41
«Черная Вдова» не выйдет в этом году. Как и другие фильмы киновселенной Marvel 10:22
Вышел трейлер «Искателей правды» — комедийного сериала с Саймоном Пеггом и Ником Фростом 10:08
Антон Долин У Антона Долина выйдет книга про «Твин Пикс»
У Антона Долина выйдет книга про «Твин Пикс» 9:45
TikTok удалил более 250 видео по запросу российских властей. Возможно, они были связаны с темой ЛГБТ 9:20
Правозащитники: на вчерашних протестах в Беларуси было задержано более 250 человек 8:50
Дом Карен ван дер Бик из сериала «Блудливая Калифорния» выставили на продажу 4:01
«Контора пароходства» откроет арт-резиденцию в онлайн-формате 3:22
«Эксперт по ДТП сайт: 264УК.РФ»/YouTube В крови певца Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, обнаружили наркотики
В крови певца Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, обнаружили наркотики 2:53
У американских метеорологов закончились имена для ураганов. В этом году их было слишком много 2:16
В ЕГЭ по обществознанию добавят вопросы о поправках к Конституции России 1:06
В Австралии погибли 380 китов. Они выбросились на берег Тасмании 0:36
Отключить рекламу

В некоторых регионах России снова ввели карантинные ограничения

Илья Голубев
Сегодня в 14:11

Власти некоторых российских регионов снова вводят карантинные ограничения из‑за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает издание 66.ru.

В Воронежской области закрыли развлекательные заведения и фуд-корты, спортзалам можно принимать только половину возможных посетителей, а на групповых занятиях могут присутствовать не более 20 человек. Кафе и рестораны, зоопарки, библиотеки, музеи и кинотеатры все же пока могут работать, но только с соблюдением норм социальной дистанции. Все массовые мероприятия запрещены.

В Бурзянском районе Башкирии также запретили массовые мероприятия, все школы снова переведены на дистанционное обучение, как и работа органов местного самоуправления, детские сады — закрыты. действуют только дежурные группы.

В Челябинской области запретили массовые мероприятия в помещениях Челябинского госуниверситета, в Свердловской области ужесточили контроль за приехавшими из‑за границы. А в Ростовской области лавный санитарный врач призвал запретить все мероприятия, закрыть ночные клубы и изменить работу общественного транспорта — впрочем, власти региона пока отказываются вводить ограничительные меры.

В России за сутки выявили 6595 новых пациентов с COVID-19, всего в стране уже 1 128 836 заболевших коронавирусом. Почти неделю в России обнаруживают более 6000 случаев заражения в сутки — такого не случалось с июля.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить