В некоторых регионах России снова ввели карантинные ограничения

Власти некоторых российских регионов снова вводят карантинные ограничения из‑за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает издание 66.ru.

В Воронежской области закрыли развлекательные заведения и фуд-корты, спортзалам можно принимать только половину возможных посетителей, а на групповых занятиях могут присутствовать не более 20 человек. Кафе и рестораны, зоопарки, библиотеки, музеи и кинотеатры все же пока могут работать, но только с соблюдением норм социальной дистанции. Все массовые мероприятия запрещены.

В Бурзянском районе Башкирии также запретили массовые мероприятия, все школы снова переведены на дистанционное обучение, как и работа органов местного самоуправления, детские сады — закрыты. действуют только дежурные группы.

В Челябинской области запретили массовые мероприятия в помещениях Челябинского госуниверситета, в Свердловской области ужесточили контроль за приехавшими из‑за границы. А в Ростовской области лавный санитарный врач призвал запретить все мероприятия, закрыть ночные клубы и изменить работу общественного транспорта — впрочем, власти региона пока отказываются вводить ограничительные меры.

В России за сутки выявили 6595 новых пациентов с COVID-19, всего в стране уже 1 128 836 заболевших коронавирусом. Почти неделю в России обнаруживают более 6000 случаев заражения в сутки — такого не случалось с июля.