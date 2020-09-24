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«Википедия» поменяет дизайн. Впервые за 10 лет

Семён Гудошников
Сегодня в 19:11

Сайт самой крупной интернет-энциклопедии «Википедия» ждет первый за 10 лет редизайн. Об этом сообщил фонд Wikimedia, который отвечает за развитие ресурса.

Концепция «Википедии» останется прежней, как и текущий интерфейс. Обновят лишь отдельные элементы сайта.

К примеру, боковую панель слева можно будет свернуть, чтобы сосредоточиться на содержании статьи.

Логотип переместится в шапку сайта.

Оглавление статей будет дублироваться во всплывающем меню в правом верхнем углу.

Над статьей появится меню с языками, а часто используемые языки можно будет закрепить отдельными кнопками.

Во время поиска пользователю будут показывать превью статей.

О грядущем редизайне «Википедии» стало известно в июне 2020 года. А работать над новым дизайном разработчики начали еще в мае 2019-го. Необходимость изменений объясняют тем, что интерфейс «Википедии» отстает от ее содержания, — сейчас на сайте свободной энциклопедии можно найти 53 млн статей более чем на 300 языках.

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