«Википедия» поменяет дизайн. Впервые за 10 лет

Сайт самой крупной интернет-энциклопедии «Википедия» ждет первый за 10 лет редизайн. Об этом сообщил фонд Wikimedia, который отвечает за развитие ресурса.

Концепция «Википедии» останется прежней, как и текущий интерфейс. Обновят лишь отдельные элементы сайта.

К примеру, боковую панель слева можно будет свернуть, чтобы сосредоточиться на содержании статьи.